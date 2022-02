Savencia Fromage & Dairy et Auxo achats alimentaires, la structure d’achats commune du groupe Casino et d’Intermarché, ont annoncé le 28 janvier 2022 avoir signé « un accord en faveur de la filière laitière, dans le cadre de la loi Egalim 2 et dans le contexte inflationniste inédit des négociations commerciales annuelles pour 2022. »

Litrage non communiqué

Cet accord tarifaire prévoit une « hausse des prix d’achat des marques Savencia de fromages, de beurres et de crèmes », promettant une revalorisation du prix réel du lait à hauteur de 401 €/1 000 litres « pour la quote-part concernée dans la collecte Savencia ». L’industriel laitier ne souhaite pas communiquer sur le litrage concerné.

« Cet accord confirme la volonté de Savencia de demeurer exemplaire en ce qui concerne la revalorisation de la filière laitière », avance Jean-Paul Torris, le directeur général du groupe laitier.

Pour Jean-Baptiste Berdeaux, président d’Auxo achats alimentaires, la « confiance créée » entre les deux structures leur a permis de « s’engager clairement dans la revalorisation de notre amont agricole » et de « faire le tri entre les hausses de tarif justifiées et les hausses de tarif ne visant qu’à améliorer les profits de certaines multinationales au détriment du pouvoir d’achat ».