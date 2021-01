Les associations menacent l’État pour obtenir des lâchers d’ours

C’est Ferus qui l’annonce dans un communiqué de presse diffusé ce 25 janvier 2021. Au côté de dix autres organisations, l’association de protection et de conservation de l’ours, du loup et du lynx menace le gouvernement de déposer plainte devant le tribunal administratif pour obtenir « une injonction de procéder » à des lâchers d’ours dans les Pyrénées.

Pour « un remplacement rapide » des prédateurs

« Depuis que trois ours ont été retrouvés morts de cause humaine en 2020 dans les Pyrénées, notamment un ours mort par balles en Ariège, nous ne cessons de demander au gouvernement de procéder au remplacement rapide de ces animaux, conformément à l’engagement pris dans le plan ours 2018-2028 », argumentent les associations.

Les onze organisations estiment que les promesses faites par Emmanuel Macron aux éleveurs concernant l’arrêt de la réintroduction de nouveaux ours dans les Pyrénées ne valent pas pour les prédateurs morts « de cause entropique (braconnage et accident) ». Elles font notamment allusion à la mort par balle d’un ours en Ariège.