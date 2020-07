Une partie des chemins de la commune d’Ustou (Ariège) sont interdits à la randonnée depuis le 16 juillet 2020. Le maire, Alain Servat, a signé un arrêté pour qu’il en soit ainsi à la suite de nombreuses attaques d’ours sur l’estive du col d’Escots. « Tous les soirs, des troupeaux subissent des attaques, on en est à 80 brebis reconnues comme prédatées », a-t-il confié à l’AFP

4 ours terrorisent un troupeau

Quatre ours (une femelle, deux oursons et un ours adulte) sèment la panique autour d’un troupeau situé à 17 00 m d’altitude, dans un secteur où la procédure d’effarouchement renforcé a été mise en place. « La bergère s’est trouvée en danger, les agents effaroucheurs de l’Office français de la biodiversité ne sont pas parvenus à repousser les ours », a ajouté Alain Servat.

La Préfète de l’Ariège avait annoncé, le 6 juillet dernier, la mise en œuvre des premières opérations d’effarouchement renforcé de l’ours brun sur les estives du département. Dans un communiqué, elle indique qu’au 16 juillet 2020, quatre groupements pastoraux ont été autorisés à mettre en œuvre cet effarouchement renforcé.

Mobilisation d’urgence

« Malgré les opérations d’effarouchement renforcé, les ours n’ont pas été mis en fuite », reconnaît la préfecture. La préfète a déclenché le protocole « ours à problème ». « Afin de venir en appui à la bergère et aux éleveurs et d’assurer une présence nocturne, des bergers d’appui de la Pastorale Pyrénéenne (association au service des professionnels du pastoralisme sur le massif pyrénéen) mèneront de nouvelles surveillances de nuit de vendredi (17 juillet 2020) à lundi (20 juillet 2020), et des moyens complémentaires de l’Office français de la biodiversité seront mobilisés en urgence pour poursuivre les opérations d’effarouchement renforcé », a-t-elle indiqué dans un communiqué de presse.