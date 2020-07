pour vous connecter et poursuivre la lecture

« Cette stabilité au niveau national cache des situations régionales très contrastées, explique Agreste, le service statistique du ministère de l’Agriculture, dans sa note d’Infos rapides publiée le 30 juin 2020. Le déficit de pousse de l’herbe est marqué dans les Hauts-de-France et Grand Est alors que la production cumulée est excédentaire en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paca. »

Des disparités régionales

Au 20 juin 2020, la part de pousse réalisée à cette date représente 64 % de la pousse annuelle contre 65 % pour celle de référence, à la même période. Là encore, la stabilité au niveau national cache des situations régionales très contrastées. » Les Hauts de France et le Grand Est, qui ont manqué de pluies au printemps, présentent un déficit relativement marqué.

La pousse de l’herbe dans les Hauts de France est le Grand Est est largement en dessous de son niveau de référence, au 20 juin 2020.

« À l’inverse, les régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, et surtout Paca, bien arrosées durant la première quinzaine de juin, ont une production cumulée excédentaire [avec des indices respectivement de 112, 113 et 125]. 98 % de la production annuelle de référence est déjà atteinte en Paca soit près de 20 points de plus qu’habituellement à cette date. »