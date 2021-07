Paroles de députés

Treize propositions pour sauver le lait de montagne

Les députés Pascale Boyer (LREM) et Jean-Pierre Vigier (LR) ont fait part de leurs conclusions concernant la pérennité de la filière laitière conventionnelle de montagne, le 21 juillet 2021, à l'Assemblée nationale. ©A.Courty/GFA

Conscients de la fragilité de la filière lait de montage, hors AOP et IGP, les députés Pascale Boyer (LREM) et Jean-Pierre Vigier (LR) ont présenté treize propositions de relance à la Commission des affaires économiques le 21 juillet 2021. Compétitivité, valorisation et attractivité sont les trois axes explorés par les élus.