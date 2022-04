« La rédaction de cette charte est une démarche volontaire et collective qui nous permet de travailler, aujourd’hui, à partir d’un socle commun au lait de brebis en France, se félicite Laurent Reversat, président de France Brebis Laitières (FBL), représentant du collège des coopératives laitières, en tant qu’adhérent des Bergers du Larzac, en Aveyron. Il s’agissait d’un des premiers axes préalables à la création de notre association à vocation interprofessionnelle, en avril 2019. »

Coller aux attentes sociétales

La charte Lait de brebis France vise à fixer les pratiques vertueuses de la filière, comme le pâturage, l’alimentation du troupeau produite tant que possible sur l’exploitation ou l’élevage des agneaux sous la mère jusqu’à l’âge d’être ruminants. Autant de paramètres qui collent aux attentes sociétales actuelles de plus en plus pressantes. « Nous devons entrer dans une démarche d’amélioration des pratiques des éleveurs et des transformateurs. Il faut bien faire les choses et le faire savoir », précise le président

Eleveurs et transformateurs s’engagent

La charte comprend une partie élevage doublée d’un document technique de positionnement indiquant que les éleveurs doivent respecter dix engagements, soit trente items. La seconde partie est signée par les transformateurs coopératifs ou privés du lait de brebis, auxquels s’imposent dix engagements et trente-cinq items à suivre. Ces derniers doivent, entre autres, accompagner l’installation de producteurs et la reprise d’exploitations pour assurer le renouvellement des générations en élevage. « Sans vous, on n’est plus là », reconnaît Jean-Marc Chayrigues, directeur appro lait de brebis France de Société des caves (Lactalis), représentant du collège de l’industrie laitière, devenu nouveau président pour un an, à la fin de l’assemblée générale.

La charte commencera à être signée dans les mois à venir.