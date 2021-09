Le palmarès des Inel d’or de 2021

Cette année, six Inel d’Or et cinq mentions spéciales ont été décernés dans six catégories : « nutrition et performances », « machinisme », « équipements d’élevage », « matériel de traite », « services et applications » et « sociétal ».

Catégorie NUTRITION et PERFORMANCES — Inel d’Or à GÈNES DIFFUSION, pour GHP (Génétique Haute Performance). Des index de taureaux personnalisés pour chaque élevage. En analysant le microbiote fécal des vaches, Gènes Diffusion a réussi à caractériser l’effet milieu sur la performance obtenue. Les index des taureaux sont ajustés à la hausse ou à la baisse pour chaque élevage afin de tenir compte de l’expression possible du potentiel.

Catégorie MACHINISME — Inel d’Or à KUHN, pour Aura, une mélangeuse automotrice autonome. Cet automate charge directement l’ensilage dans les silos ainsi que les autres ingrédients de la ration. Contrairement aux robots d’alimentation, pas besoin de bâtiment « cuisine » avec des stockages à approvisionner régulièrement. Un matériel calibré pour des troupeaux de 80 à 280 vaches.

Catégorie MACHINISME — Mention spéciale à KRONE, pour EasyCut F400 CV Fold, une faucheuse conditionneuse frontale de 4,04 m. Pour la configuration routière à 3 m, les extrémités du conditionneur se replient vers le haut et les deux assiettes se rétractent vers l’arrière. Un débit de chantier supérieur et un meilleur recoupement avec le groupe de fauche arrière. Un pliage-dépliage très facile de la machine.

Catégorie MACHINISME — Mention spéciale à STRAUTMANN, pour Pick Up Flex-Load aux doigts flexibles. Sur les pick-ups des autochargeuses, des doigts en composite remplacent les doigts en acier. Ce qui assure une meilleure préservation du fourrage, un meilleur suivi du terrain et une durée de vie augmentée. Un entretien facile : une seule vis pour changer un doigt.

Catégorie ÉQUIPEMENTS D’ÉLEVAGE — Inel d’Or à JOZ BV, pour Barn-E, un robot à lisier pour sols pleins. Un système de collecte original qui accepte les lisiers associés à de la matière fibreuse (paille hachée, sciure). Pas besoin d’aspersion d’eau en condition sèche, c’est autant de liquide en moins dans la fosse. Une grande capacité de collecte avec deux modèles pour 500 ou 700 m².

Catégorie ÉQUIPEMENTS DE TRAITE — Inel d’Or au GROUPE SERAP, pour Opticool, un tank à lait de nouvelle génération équipé d’un refroidisseur de lait à basse consommation d’énergie et à faible impact carbone. De 60 à 80 % d’économies sur le refroidissement du lait et le chauffage de l’eau. Il utilise un gaz moins polluant pour l’environnement, en termes de gaz à effet de serre.

Catégorie ÉQUIPEMENTS DE TRAITE — Mention spéciale à FULLWOOD PACKO, pour le roto de traite à indexation individuelle. L’indexation positionne la vache au plus près du trayeur quel que soit le gabarit de l’animal. Cela limite l’amplitude du mouvement pour brancher la griffe. L’ergonomie de la traite est améliorée. Ce concept prévient aussi les risques de blessures sur l’animal par frottement sur les tubulures.

Catégorie SERVICES et APPLICATIONS — Inel d’Or à ELVUP pour le service de prévention des fièvres de lait. Deux outils sont mis à la disposition de l’éleveur : des bandelettes pour mesurer le pH urinaire et un analyseur du taux de calcium dans le sang (moins de 200 €). Une réponse rapide pour réduire le temps de réaction face au risque de fièvre de lait. Cela permet de valider la ration des taries ou de la recaler bien avant que la situation ne se dégrade.

Catégorie SERVICES et APPLICATIONS — Mention spéciale à l’IDELE, pour Déclic Travail, une application affectée au travail en élevage. Une application Web gratuite qui propose plusieurs pistes de solutions pour améliorer les conditions de travail. L’outil permet aussi un autodiagnostic rapide pour faire le point sur le travail dans son élevage. Plus de 100 « trucs et astuces » sous forme de vidéos et de témoignages.

Catégorie SOCIÉTAL — Inel d’Or à SGPI (Groupe ADVENTIEL) pour Chronopature, un outil d’optimisation et de traçabilité du pâturage. Grâce à l’équipement d’uniquement deux vaches laitières, l’éleveur peut paramétrer ses parcelles et visualiser le positionnement cartographique des animaux, le temps passé par parcelles sur la campagne, et accéder un à carnet de pâturage automatisé.