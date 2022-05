Indemnisation

Les pertes indirectes liées à la prédation en cours d’évaluation

réservé aux abonnés

8 h

L’étude en cours vise à documenter parmi un échantillon représentatif l’impact de la prédation sur la reproduction et la production du troupeau. © M.-F. Malterre

Les barèmes forfaitaires pour prendre en compte les pertes indirectes de la prédation sur les troupeaux (ovins principalement, mais aussi bovins et caprins) sont souvent décriés. L’Institut de l’élevage relève le défi de mener une étude en vue de recenser la nature des pertes indirectes au niveau des troupeaux, d’en estimer l’ampleur et donc les conséquences techniques et financières. Il a été mandaté par le ministère de l’Écologie pour investiguer sur le sujet comme le prévoit le plan loup 2018-2023 (action 7.3).