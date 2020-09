Génétique

Gènes Diffusion lance son OS holstein

Le règlement zootechnique européen autorise la cohabitation de plusieurs organismes de sélection (OS) pour une même race. © C. Faimali/GFA

Après plus d’un an d’instruction juridique, l’Union Gènes Diffusion est agréée organisme de sélection (OS) pour la race laitière prim’holstein. Près de 10 000 éleveurs sont d’ores et déjà impliqués.