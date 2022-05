Les achats d’œufs retrouvent leur rythme de croisière

« La filière des œufs a retrouvé sa dynamique d’avant-Covid, avec une croissance de la consommation des ménages de 1,8 % en 2021 », rapporte Maxime Chaumet, secrétaire général du Comité national pour la promotion de l’œuf (CNPO), lors d’une conférence de presse ce jeudi 12 mai 2022 à Paris.

Les achats en magasin continuent d’être prépondérants pour la filière française. Ils représentaient 44 % des débouchés l’an passé, contre 36 % pour les ovoproduits destinés à la restauration hors domicile (RHD) et à l’industrie agroalimentaire, et 20 % pour les œufs coquille en RHD.

L’élevage au sol plébiscité par les ménages

L’an passé, 29 % des œufs achetés par les ménages étaient issus de systèmes d’élevage en plein air, contre 28 % en cages aménagées, 22 % en bio, 14 % au sol et 7 % en label rouge. « La consommation d’œufs issus d’élevages au sol a progressé de 102,3 % par rapport à 2019, année d’avant la crise sanitaire. Mais il faut reconnaître que l’on partait d’un niveau faible », analyse Maxime Chaumet.

En revanche, les systèmes en cages aménagées et en label rouge subissent des revers respectifs de 25,7 % et 7,3 % en deux ans. « Les œufs sous label rouge se situent notamment dans un segment intermédiaire entre le plein air et le bio, et peinent à trouver leur public, admet le secrétaire général du CNPO. Le développement de cette offre tend aujourd’hui à se limiter »

La cage préférée pour les ovoproduits

Du côté des ovoproduits, les œufs issus de systèmes en cages aménagées continuent de se tailler la part du lion. Pour le marché de la RHD, ils représentent 80,3 % des volumes, loin devant le plein air (8,3 %), le sol (7,8 %) et le bio (3,6 %). S’agissant de l’industrie agroalimentaire, la cage représente 45,3 % des tonnages, devant le sol (26,3 %), le plein air (25,9 %) et le bio (2,5 %).

« Entre les achats des ménages et les ovoproduits, il y a toujours un décalage quant à la répartition des modes d’élevage, observe Loïc Coulombel, vice-président du CNPO. Néanmoins, les systèmes alternatifs progressent en RHD et dans l’industrie, notamment les œufs issus d’élevages au sol. Et cela devrait se poursuivre. Aujourd’hui, deux tiers des élevages sont en système alternatif à la cage aménagée ».

Vincent Guyot