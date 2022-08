Les dégâts provoqués par la pullulation des campagnols terrestres poussent l’AOP Saint-Nectaire à modifier son cahier des charges entre le 2 août 2022 et le 15 mai 2023. Ces changements visent les éleveurs situés sur certaines communes du Puy-de-Dôme et du Cantal (en annexe de l’arrêté), et ayant des parcelles avec un niveau d’infestation très important (niveau 4) et maximal (niveau 5).

Composition de la ration et pâturage

Alors que la ration totale annuelle des vaches laitières comprend normalement un minimum de 70 % d’herbe provenant de la zone de production du lait, cette part est réduite à 50 % pour les éleveurs ayant au moins une parcelle notée 4 ou 5.

S’agissant du pâturage des vaches, il est réduit à 90 jours minimum pour les élevages ayant au moins une parcelle notée 5, et pendant à 120 jours minimum pour les producteurs ayant au moins une parcelle notée 4, au lieu des 160 jours normalement requis.

Du côté des génisses, la ration doit toujours être composée d’herbe, et éventuellement de paille. En revanche, l’obligation d’au moins 40 % d’herbe en provenance de la zone de production du lait est levée.

