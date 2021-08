Arvalis a publié la troisième version de sa carte d’estimation de la date de début de récolte du maïs fourrage. Établie le 10 août 2021, elle présente quelques ajustements par rapport à la précédente version, datant du 30 juillet.

L’objectif de ces cartes est de faire en sorte que le début des chantiers de récolte du maïs ensilage se déclenche à temps, et ainsi éviter de les terminer avec des taux de matière sèche trop élevés.

Températures en dessous de la normale

Estimation de la date de début de récolte du maïs ensilage plante entière. © Arvalis

« Depuis la dernière publication, la pluviométrie reste excédentaire sur de nombreuses régions de culture du maïs fourrage et les températures sont en dessous des normales entraînant un recul de quelques jours des dates prévisionnelles de récolte », précise l’institut.

Deux épis par plante

Arvalis fait un focus sur l’écart réduit entre la sortie des panicules (fleurs mâles) et l’apparition des soies sur les épis (fleurs femelles), observé cette année. « Ce décalage inhabituel engendre la présence fréquente de 2 épis sur la même plante, ce qui peut être favorable en bonnes conditions d’alimentation. »

« Contrairement à ces dernières années, en système irrigué ou non irrigué, l’alimentation en eau des maïs fourrage à la floraison et post-floraison n’est pas limitante, poursuit l’institut. Seules les températures et le rayonnement sont légèrement déficitaires par rapport à la normale sur le mois de juillet. »