Élevage

La nouvelle coopérative Innoval inquiète la Coordination rurale

7 h

Le projet de rapprochement concerne 30 000 éleveurs laitiers et allaitants répartis sur 24 départements. © Cédric Faimali/GFA

Le rapprochement annoncé entre Évolution, le GDS Bretagne et les entreprises de conseil en élevage BCEL Ouest et Copavenir au sein de la coopérative Innoval est en passe d’être voté. La Coordination rurale appelle les administrateurs des différentes structures à s’opposer au projet, jugé obscur et sans garantie de bénéfices pour les agriculteurs.