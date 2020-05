Pour éviter la destruction de plus de 1000 tonnes de fromage AOP, le Cnaol avait initié, début mai, le collectif « Soutenons nos fromages, nos terroirs et nos producteurs ». Une initiative qui s’inscrit dans la campagne Fromagisson, lancée pendant le confinement afin de faire la promotion des fromages AOP, boudés par les consommateurs pendant la crise.

Afin de faire réagir le gouvernement, le collectif avait rédigé et publié, le 4 mai 2020, une lettre ouverte qui avait rassemblé plus de 150 signataires (1).

Mais l’initiative ne s’est pas arrêtée là, et a même pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux. Depuis le lancement du collectif, ou des personnalités affichent, notamment sur Twitter, leur solidarité en soutien aux producteurs de fromages AOP et encourager à en consommer. Parmi ces personnalités on retrouve notamment, Tessa Worlay, skieuse professionnelle qui rappelle son attachement à sa région, la Savoie, et à ses produits locaux.

Tessa Worlay, skieuse professionnelle se tient aux côtés du collectif "Soutenons nos fromages, nos terroirs et nos producteurs".



Avec elle, mobilisez vous pour

éviter le gaspillage de 2 000 tonnes de Fromages AOP & IGP

soutenir les producteurs touchés

On peut aussi apercevoir, Benjamin Thierry, ancien rugbyman plusieurs fois sélectionné en équipe de France, qui porte fièrement un T-shirt avec écrit « élevé au reblochon fermier ».

La nostalgie des paysages et des fromages

Le monde du sport n’a vraiment pas manqué à l’appel des fromages AOP, puisque Christian Prudhomme, le président du Tour de France, n’a pas manqué d’évoquer le Cantal avec nostalgie car tout lui manque, « ses paysages, ses volcans, son terroir, ses burons, ses fromages, le Cantal, la Salers, tous les fromages d’Auvergne qu’il faut aujourd’hui aider, aider les producteurs, la fourme d’Ambert, le bleu d’Auvergne, le Saint-Nectaire ».

Arie Elmaleh, humoriste, s’adressant aux producteurs auvergnats, a lui aussi déclaré son amour à l’Auvergne, ou il a hâte de retourner pour « profiter de la nature si bien préservée, avec amour, avec cœur, avec toute votre âme, et surtout de profiter de vos bons produits, vos fromages AOP, votre viande… »

Un grand merci à @ariedecasa. Il fait rire la France depuis des années et soutient également le patrimoine des fromages #AOP et IGP.



Comme lui, aidez le Collectif "Soutenons nos fromages, nos terroirs et nos producteurs" et consommez nos fromages pic.twitter.com/2mgHqk8Xq2 — AOP laitières_CNAOL (@AOPlaitieres) May 12, 2020

De son côté, Céline Coulon, romancière, a souligné que la France vivait une période difficile mais que « ce moment difficile l’est beaucoup moins quand on mange du fromage ».

La romancière et poétesse Cécile Coulon est mobilisée pour éviter le gaspillage de 2 000 tonnes de fromages AOP & IGP et soutenir les producteurs touchés par la crise.



Avec elle et ensemble, #fromagissons @Ed_Iconoclaste pic.twitter.com/Oqg5BZBXyc — AOP laitières_CNAOL (@AOPlaitieres) May 13, 2020

Des blogueurs, des chefs, des journalistes,… ont également exprimé leur attachement et leur soutien aux filières AOP.