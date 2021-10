En juillet 2021, 80 394 broutards ont été exportés, traduisant un recul de 8,4 % par rapport à 2020, à la même période. « Les ventes vers l’Italie reculent de 11,8 % sur un an. Toutes les catégories de broutards sont plus ou moins touchées par ce repli mais les bovins mâles de plus de 300 kg restent les plus concernés (- 15,1 % soit 7 700 animaux sur un an) », analyse Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture, dans sa note d’Infos rapides publiée le 30 septembre 2021.

Les envois vers l’Espagne et l’Algérie se stabilisent

Du côté du marché espagnol, « les ventes se maintiennent mais se portent plutôt sur des bovins de plus de 300 kg », indique Agreste. Par ailleurs, après plusieurs mois de baisse, les envois vers l’Algérie au mois de juillet se montrent quasi stables par rapport à juillet 2020.

En cumul sur les sept premiers mois de l’année, Agreste comptabilise 659 485 broutards exportés depuis la France, soit 3 % de plus qu’en 2020.

Dans sa note de conjoncture mensuelle (1), l’Institut de l’Élevage s’accorde également sur une tendance à la hausse en cumul sur les semaines 1 à 30 [du 1er janvier au 1er août 2021], confirmant une « bonne dynamique des exports en 2021 ». Sur les sept premiers mois de l’année, les exportations de broutards vers l’Italie et les pays tiers progressent sur un an. A contrario, « l’Espagne se tourne depuis 2020 vers davantage de veaux laitiers que de broutards ».