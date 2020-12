Bien-être animal

Une semaine avant Noël, L214 s’attaque à un abattoir de dindes

L’association L214 diffuse une vidéo dans laquelle Gringe, rappeur français, demande la fermeture de l’abattoir de dindes de Blancafort dans le Cher (capture vidéo). © L214

Dans cette nouvelle vidéo, Gringe, un rappeur et acteur français, prête sa voix et son image à L214. La cible de l’association antispéciste est cette fois, le groupe LDC, sa marque Le Gaulois, et en particulier son abattoir de dindes situé à Blancafort dans le Cher auquel la préfecture a donné 48 heures pour se mettre en règle en termes de protection animale, après une inspection programmée sur site.