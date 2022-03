Il sera désormais plus simple de réaliser son diagnostic bien-être animal BoviWell. En effet, Interbev et la filière bovin lait profitent du Sia pour lancer une application digitale de BoviWell. Disponible sur ordinateur, tablette et smartphone, et également accessible hors-ligne, ce nouvel outil offrira aux intervenants en élevage un plus grand confort de travail pour une mise en place du diagnostic sur tout le territoire.

Base de données nationale

Outre la réalisation du diagnostic, l’application permettra également d’alimenter une base de données nationale, qui rassemblera et sécurisera les données de tous les diagnostics. Ainsi, ces dernières offriront une photographie d’ensemble du niveau de bien-être des bovins dans les élevages français. Elles permettront également de suivre et de décider des axes de progrès collectifs à piloter par les interprofessions, si des points de faiblesse sont constatés.

