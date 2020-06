Les incertitudes liées au coronavirus auront eu raison des concours nationaux charolais adultes et veaux. Le premier sera reporté, le second maintenu le 11 septembre 2020 mais adapté aux contraintes sanitaires actuelles, a annoncé le Herd-book Charolais (HBC) dans un communiqué de presse diffusé le vendredi 26 juin 2020.

Le HBC choisit la sécurité

La décision a été prise par le Conseil d’Administration du HBC qui s’est réuni ce jeudi 25 juin. Il a fait le choix « de privilégier avant tout la sécurité de TOUS : éleveurs, grand public, et partenaires et de reporter le National Adultes à une date ultérieure » ; évitant par la même occasion le risque d’une annulation de dernière minute.

Le national veaux et la Vente National aux enchères sont dédiés aux professionnels et plus adaptables à la situation, c’est pourquoi ils se tiendront bel et bien le 11 septembre 2020 à Magny-Cours (58). Le HBC a déclaré qu’il’« mettra ainsi tout en œuvre pour assurer les conditions sanitaires pour accueillir les exposants, professionnels et acheteurs, en toute sécurité ». Sébastien Cluzel, président du HBC, a rajouté que « cet événement et les efforts engagés […] permettront d’ouvrir cette nouvelle saison des concours et de préserver sa dynamique et ses enjeux ».

