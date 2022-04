« À besoin constant, l’autosuffisance en soja de 50 à 100 % est atteignable en Europe. » Tels sont les conclusions d’une étude publiée le 7 avril 2022 dans la revue Nature Food et menée par des chercheurs de l’Inrae et d’AgroParisTech. En effet, l’étude montre que « les surfaces agricoles européennes favorables à la culture de soja sont beaucoup plus élevées que la superficie récoltée actuellement ».

> À écouter aussi notre podcast : Comment se passer du soja brésilien (10/03/2022)

Une croissance des surfaces nécessaire

Pour atteindre ces objectifs, les chercheurs jugent qu’il faudrait augmenter les surfaces de cultures :

D’un facteur 2 à 3 pour une autosuffisance à 50 % ;

D’un facteur 5 à 6 pour une autosuffisance à 100 % ;

Cela signifie de consacrer respectivement 4 % à 11 % des terres cultivées européennes à la culture de soja.

Par ailleurs, selon les chercheurs, « en supposant que le soja ne bénéficie d’aucune fertilisation azotée, cette augmentation permettrait de réduire l’usage des engrais azotés de 4 à 17 % sur le continent européen ».

> À lire aussi : Partager le financement de la recherche en protéagineux (08/04/2022)

Les rendements augmenteraient avec le changement climatique

Dans leurs projections, les chercheurs indiquent que dans les deux scénarios le rendement moyen serait de « 2 tonnes par hectare sous les conditions climatiques actuelles, même sans irrigation ni fertilisant, et il augmenterait avec les conditions climatiques futures de +0,4 à +0,6 tonne par hectare en 2050 et 2090 ». Leurs projections « montrent également un déplacement des aires les plus productives depuis le sud du continent européen vers le nord et l’est en raison du changement climatique ».

> À lire aussi : Les protéines végétales doivent lever le pied du frein (24/03/2022)

Une dépendance actuelle très forte

Selon les chercheurs, « actuellement, l’Europe importe près de 90 % du soja qu’elle consomme, en provenance des États-Unis et du Brésil pour la majorité et destiné essentiellement à l’alimentation animale. Si la surface de culture de soja a quadruplé sur le continent en 12 ans, passant de 1,2 million d’hectares (Mha) en 2004 à 5 Mha en 2016, elle ne représente que 1,7 % des surfaces cultivées en 2016 ».

> À lire aussi : Faire du soja « non déforestant » la norme du marché français (03/03/2022)