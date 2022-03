Les protéines végétales doivent lever le pied du frein

Augmentation des transports à charge partielle, des flux de retours non optimisés et parfois à vide, hausse du nombre de fin de silos à gérer…

Le ministère de l’Agriculture a commandé une étude sur les freins et les leviers logistiques au développement des légumineuses (légumes secs, protéagineux, soja et légumineuses fourragères). Réalisée par Ceresco, Circoé et Terres Inovia, celle-ci a été publiée le 15 février 2022.

« Déficit d’organisation collective »

Selon les auteurs, la diversification des rotations via l’introduction de légumineuses est « “tirée” par les marchés, mais aussi “poussée” par les agriculteurs qui font face à des impasses agronomiques croissantes ». Cependant, elle est confrontée à « l’inadéquation » de la logistique et des infrastructures des filières. Ils relèvent un « déficit d’organisation collective », donc un « manque de mutualisation des flux et des moyens ».

Ils soulignent que de nouvelles tendances sont récemment apparues et compliquent l’optimisation de la logistique, notamment :

Une perte de vitesse sur les flux historiques de pois et féverole ;

La segmentation importante en légumes secs (lire l’encadré) ;

importante en légumes secs (lire l’encadré) ; La variabilité interannuelle des rendements ;

; Des cultures parfois sans débouchés locaux (exemple : luzerne dans des zones céréalières) ;

La croissance des cultures associées ;

La diversification de la collecte pour les organismes stockeurs.

De nombreuses recommandations sont formulées, parmi lesquelles réaliser systématiquement l’étude de « l’environnement concurrentiel et des potentialités de mutualisation ou d’externalisation » pour les nouveaux projets.

> À lire aussi : Souveraineté protéique : Des résultats encourageants pour Cap Protéines (02/03/2022)

Hélène Parisot