« Le grenier du monde est en guerre [et] nous sommes au premier stade d’une crise alimentaire qui va probablement affecter chaque pays et chaque personne dans le monde d’une certaine façon », explique Inbal Becker-Reshef, directrice du Programme sur les récoltes de la Nasa, l’agence spatiale américaine.

Selon des images satellites prises le 13 juin 2022 par la mission Sentinel-2 de l’Agence spatiale européenne et analysées par le Programme de la Nasa, 22 % des terres agricoles de l’Ukraine sont sous le contrôle de la Russie dans l’Est et le sud du pays. Cela comprend 28 % des céréales d’hiver et 18 % des récoltes d’été, précise l’agence américaine dans sa note.

Récoltes en repli de 30 à 40 %

Avant le début de l’offensive russe le 24 février 2022, l’Ukraine fournissait 46 % des récoltes mondiales d’huile de tournesol, 9 % des exportations de blé, 17 % d’orge et 12 % de maïs, selon les données du ministère américain de l’Agriculture.

Les fermiers sont désemparés face à la flambée des prix du carburant et des fertilisants et la menace de bombardements sur leurs champs, alors que la période des travaux de récolte a commencé, et que celle des semis approche. Selon les estimations de la principale association de producteurs et exportateurs d’Ukraine, les récoltes s’annoncent en repli de 40 % pour le blé et de 30 % pour le maïs.

L’Ukraine subit également un blocus naval russe et ne peut exporter ses récoltes par bateau, observe Sergueï Skakoune, chercheur à la Nasa et à l’Université du Maryland. Plus de 25 millions de tonnes de graines (tous produits confondus) n’ont ainsi pu être exportées.