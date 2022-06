La Russie organise l’exportation des céréales des zones occupées

L’Ukraine accuse depuis des semaines la Russie de voler ses récoltes de blé dans les régions occupées par l’armée russe dans le Sud ukrainien pour le revendre illégalement à l’international. Jusqu’ici, les chargements partaient, selon des médias et Kiev, par la route et les trains. Désormais, la Russie a ouvert une voie maritime pour exporter le blé d’Ukraine vers des pays tiers.

« Après plusieurs mois d’arrêt, un premier navire marchand a quitté le port commercial de Berdiansk, 7 000 tonnes de céréales partent vers des pays amis », a indiqué sur Telegram le chef de l’administration prorusse de la région, Evguéni Balitski. « La sécurité du navire cargo est assurée par les bâtiments et vedettes de la base militaire maritime de la flotte de la mer Noire de Novorossiisk », a-t-il ajouté.

Il n’a pas précisé la destination finale de la cargaison. Sa position n’apparaît pas sur les cartes internationales de trafic maritime.

« Nationalisation » de la région

Berdiansk, port de la mer d’Azov, a été conquis intact par l’armée russe dès le début de l’offensive russe lancée le 24 février. Il se situe dans la région de Zaporijjia, occupée en grande partie par la Russie, tout comme la région voisine de Kherson.

Les autorités de ces deux régions ont annoncé avoir « nationalisé » toutes les infrastructures et marchandises appartenant à l’État ukrainien et avoir acheté aux agriculteurs de la région leurs récoltes. Un autre responsable des autorités mises en place par Moscou, Vladimir Rogov, a souligné jeudi auprès de l’agence russe Ria Novosti que 1,5 million de tonnes de céréales pourraient être exportées via Berdiansk.

Départ d’un navire

Le départ du navire chargé de blé intervient alors que le monde s’inquiète d’une crise alimentaire du fait de l’offensive de Moscou contre l’Ukraine, pays producteur de céréales de premier plan qui n’arrive pas à exporter ses récoltes depuis les ports encore sous son contrôle.

La Russie assure pour sa part qu’elle laisserait sortir les navires ukrainiens chargés de produits alimentaires si l’armée ukrainienne déminait ses voies maritimes. Kiev s’y refuse, craignant que l’armée russe ne se lance à l’attaque de la côte ukrainienne de la mer Noire, alors qu’elle a déjà perdu tout le pourtour de la mer d’Azov. Des pourparlers, impliquant la Turquie et l’ONU, n’ont jusqu’ici pas donné de résultats.

La Russie, de son côté, ne parvient pas non plus à exporter sa production agricole, un effet des sanctions imposées par l’Occident en représailles à son assaut contre l’Ukraine.

Moscou a mis en place dans les régions de Kherson et Zaporijjia des autorités appelées « administrations militaires et civiles » qui organisent la russification de ces zones. Elles disent préparer l’annexion de ces territoires par des référendums dans les mois à venir, comme ce fut déjà le cas en 2014 avec la péninsule ukrainienne de Crimée. Mercredi, les autorités installées par Moscou ont annoncé l’ouverture de liaisons routières et ferroviaires régulières avec la Crimée à partir du 1er juillet 2022, dont la sécurité sera assurée par la garde nationale russe.

Dans la région de Kherson, où le rouble a été introduit et où des passeports russes sont émis, un service d’état civil et de fonds de pension russes ont ouvert leurs portes. Vladimir Poutine avait affirmé en lançant son offensive que son pays n’occuperait pas l’Ukraine. Le Kremlin affirme que les habitants choisiront leur avenir, laissant entendre ainsi être favorable à un référendum pour organiser une annexion. Mais parallèlement, plusieurs attentats ont visé ces dernières semaines des représentants acquis au Kremlin dans ces zones occupées. Le 24 juin 2022, un responsable prorusse a été tué à Kherson dans l’explosion de sa voiture. Et les forces ukrainiennes sont repassées à l’offensive dans la région de Kherson et ont repris du terrain aux Russes.

AFP