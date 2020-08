pour vous connecter et poursuivre la lecture

Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Contenu réservé aux abonnés de La France Agricole Si vous êtes abonné, cliquez ici pour vous connecter et poursuivre la lecture

Faute de pluviométrie, l’état du maïs grain s’est dégradé en France. Le 10 août 2020, FranceAgriMer jugeait la proportion de maïs en conditions bonnes à très bonnes à 65 %, alors qu’elle s’élevait à 74 % la semaine précédente, et 80 % au 27 juillet.

Certaines régions sont plus impactées que d’autres. En Poitou-Charentes par exemple, 79 % des maïs étaient en conditions bonnes à très bonnes le 10 août, 76 % en Champagne-Ardenne et Rhône-Alpes et 75 % en Bretagne, selon le dernier bulletin Céré’Obs de FranceAgriMer publié le 14 août 2020.

Des régions très touchées

La situation était plus délicate en Bourgogne Franche-Comté, où seulement 37 % des parcelles étaient en conditions bonnes à très bonnes, et 31 % étaient en conditions mauvaises voire très mauvaises. En Centre Val de Loire, 21 % du maïs grain était en difficulté, et 18 % en Aquitaine.

FranceAgriMer notait par ailleurs que l’ensemble des maïs avait atteint le stade floraison femelle, et le stade « humidité du grain 50 % » évoluait sur une semaine de 1 % à 5 % des surfaces.