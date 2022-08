Récolte 2022

Les rendements des céréales sont variables mais la qualité est là

Si les récoltes de céréales de 2022 ont souvent été pénalisées par les conditions climatiques, la qualité est globalement satisfaisante sur toutes les productions. © CÉDRIC FAIMALI/GFA

La sécheresse et les fortes températures observées en début d’année et au printemps ont conduit à des rendements variables selon les régions et les types de sols. La qualité des récoltes est en revanche satisfaisante voire bonne.