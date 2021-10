Récolte 2021

Le rendement du maïs grain estimé à 98,1 q/ha

La production de maïs est estimée à 14,2 millions de tonnes. © A. Massiot

Agreste a une nouvelle fois revu les rendements et la production de blé tendre à la baisse. Il en est de même pour le blé dur et l’orge. Pour le maïs et les betteraves en revanche, les prévisions de récolte sont en progression.