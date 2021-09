Légende des rendements ==> bleu : 90 q/ha et plus, vert foncé : de 80 à 89 q/ha, vert : de 70 à 79 q/ha, vert clair : de 60 à 69 q/ha, jaune : de 50 à 59 q/ha, orange : de 40 à 49 q/ha, rouge : moins de 39 q/ha. Source : Prévision Agreste au 1er août 2020.

Premières estimations

Le rendement moyen français en blé tendre s’établit cette année à 73,0 q/ha contre 68,5 q/ha l’an dernier. C’est ce que révèlent les estimations d’Agreste, le service statistique du ministère de l’Agriculture, publiées le 14 septembre 2021.

Derrière la Seine-Maritime, l’Eure s’empare de la seconde marche du podium à 88 q/ha. Le Pas-de-Calais, le Nord et la Marne partagent la troisième place à 85 q/ha. Au-dessus de la barre des 80 quintaux par hectare, suivent :

L’Oise, le Val-d’Oise, et la Seine-Saint-Denis à 84 q/ha ;

La Somme, l’Aisne et la Seine-et-Marne à 83 q/ha ;

L’Eure-et-Loir à 82 q/ha ;

L’Essonne et le Val-de-Marne à 80 q/ha.

Quatre régions dans le top 10

Les Hauts-de-France, l’Île de France, la Normandie et la Grand Est occupent les dix premières places des départements enregistrant les meilleurs rendements. Les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Pyrénées sont les départements qui enregistrent la progression la plus forte de leur rendement entre 2020 et 2021 : + 25 quintaux par hectare. À l’inverse, le Territoire de Belfort dévisse de 16 q/ha.

La Somme est le département qui consacre la plus grande surface au blé tendre : 195 840 ha cette année contre 184 460 ha en 2020. Elle devance l’Aisne de 4 620 ha avec ses 191 220 ha, et La Marne de 14 990 ha avec ses 180 850 ha. Ces trois départements sont suivis par le Pas-de-Calais avec ses 170 940 ha et l’Eure-et-Loir (160 825 ha).