« Au niveau de l’Union Européenne, les prévisions de rendement pour toutes les cultures d’été ont été révisées à la baisse comparées au mois précédent, surtout pour la Roumanie, la Bulgarie et la Grèce », a annoncé la Commission Européenne dans son dernier bulletin de suivi des cultures diffusée le 14 septembre 2020.

Cela s’explique par des conditions climatiques défavorables aux cultures avec une sécheresse sévère en Europe du Sud-Est, un déficit de précipitations sur une grande partie de l’Europe occidentale, ainsi qu’une pluviométrie excédentaire problématique en Irlande et sur une partie du Royaume-Uni.

En revanche, des conditions climatiques plus favorables ont prévalu en Europe centrale et septentrionale. « Un excédent de précipitations a profité aux cultures d’été dans le nord de l’Italie, en Autriche, en Slovaquie, en Tchéquie, en Pologne et en Biélorussie », précise le bulletin.

Tournesol très affecté

Les deux cultures les plus concernées par cette révision à la baisse des estimations de rendement sont le maïs et le tournesol. Le rendement moyen du tournesol est désormais estimé à 22,1 q/ha (- 1,5 % par rapport aux cinq dernières années), soit 7,5 % de moins que le mois dernier. Celui du maïs grain est attendu à 78,3 q/ha, en baisse de 2,2 % par rapport à la prévision d’août. Il s’agit malgré tout d’une hausse de 3,3 % par rapport à la moyenne quinquennale.

Concernant les autres cultures, la Commission Européenne prévoit désormais un rendement pour la betterave sucrière de 73 t/ha (- 2,1 % comparé à la moyenne 2015-2019). Celui des pommes de terre devrait atteindre un niveau moyen de 32,8 t.ha (+ 1,3 %). Et le soja : 30,5 q/ha (+ 3,7 %).