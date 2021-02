La production record du blé se confirme pour 2021-2022

Le Conseil international des céréales (CIC) met à jour ses prévisions pour la production de 2020-2021 et le marché des principales cultures à l’échelle mondiale, dans son rapport mensuel paru le 25 février 2021. Il confirme aussi les tendances de production haussière en blé pour la campagne 2021-2022.

Des perspectives au sommet pour le blé

790 C’est le nombre de millions de tonnes de blé qui seront récoltées en 2021/2022 au niveau mondial, selon le Conseil international des céréales.

« Les perspectives de l’offre et de la demande de blé en 2021-2022 sont pour une production record, une consommation record et des stocks records, mais une baisse modérée du commerce », indique le rapport.

Grâce aux meilleures récoltes en Europe, en Afrique du Nord et en Inde, la production de blé pour 2021-2022 atteindrait 790 millions de tonnes, soit 2 % au-dessus de la campagne précédente.

De son côté, la demande pour l’alimentation animale augmenterait du fait d’une baisse de l’offre sur les cultures alternatives, notamment en maïs et orge.

La surface d’orge régresserait en 2021-2022 « à son plus bas niveau en trois ans » tandis que celle en maïs pourrait augmenter pour la troisième campagne consécutive. Quant au soja, les surfaces récoltées bondiraient de 5 % en 2021-2022.

Une production de céréales en hausse sur 2020-2021

Les estimations du CIC concernant la production totale de céréales (blé et céréales secondaires) pour 2020-2021 sont revues à la hausse de 6 millions de tonnes par rapport à janvier dernier, soit 2 216 millions de tonnes (+ 31 millions tonnes par rapport à 2019-2020). Ceci s’explique principalement par « des récoltes plus élevées que prévu de blé en Australie, Kazakhstan et Russie », estime le rapport.

La consommation est également en hausse d’un mois à l’autre (2 222 millions de tonnes soit + 31 millions de tonnes par rapport à 2019-2020). Cela conduit à des stocks mondiaux stables par rapport à la dernière estimation mensuelle (611 millions de tonnes) mais toujours en baisse comparée à 2019-2020 du fait notamment du maïs (-6 millions de tonnes).

Concernant le commerce mondial, « il devrait atteindre un niveau record à 412 millions de tonnes (+18 millions de tonnes par rapport à 2019-2020) », indique le rapport, soit une augmentation de 4 millions de tonnes au regard des estimations de janvier.

Une augmentation de la production de soja aussi

Les prévisions de production pour 2020-2021 passent à 360 millions de tonnes (+ 1 million de tonnes vis-à-vis des estimations de janvier et + 22 millions de tonnes par rapport à 2019-2020), les bonnes récoltes des États-Unis et du Brésil en étant les principales raisons.

Grâce à la demande en alimentation animale, « la consommation pourrait augmenter de 4 % par rapport à la campagne passée, pour s’accroître à un nouveau sommet », estime le rapport. Les stocks mondiaux, à 45 millions de tonnes, se maintiennent d’un mois à l’autre mais reculent de 11 % par rapport à 2019-2020, « avec un déclin de près de 80 % des stocks américains après une campagne d’exportation record ».

Le commerce gagne 1 million de tonnes sur cette nouvelle estimation à 169 millions de tonnes, soit 1 million de tonnes de moins qu’en 2019-2020.