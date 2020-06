Le groupe coopératif Cristal Union a envoyé le 25 mai 2020 une lettre ouverte au ministre de l’Agriculture, Didier Guillaume, pour l’interpeller sur les difficultés rencontrées actuellement par la filière betteravière. En premier lieu la sécheresse et surtout la prolifération de pucerons porteurs de la jaunisse virale, « menace à laquelle les agriculteurs n’ont malheureusement plus les moyens de répondre ».

« Cette situation nouvelle, pourrait amputer les rendements betteraviers de 30 à 40 % selon nos premières estimations », écrit Olivier de Bohan, président de Cristal Union, dans sa lettre ouverte rendue publique le 29 mai 2020.

> À lire aussi : Interdiction des néonicotinoïdes : « Nous sommes face à une incohérence écologique » (04/05/2020)

Néonicotinoïdes interdits

Il déplore notamment l’interdiction des néonicotinoïdes au niveau européen fin 2018 et met en avant que « les techniques alternatives disponibles aujourd’hui, nécessitant des pulvérisations en généralisé et de façon répétée, se révèlent sur le terrain, beaucoup moins efficaces et plus coûteuses, sans la plus-value environnementale demandée ».

Le président du groupe sucrier souhaite une « dérogation ciblée au regard de la situation, comme dans d’autres pays européens ». « La période exceptionnelle que nous vivons nécessite des réponses exceptionnelles », estime Olivier de Bohan.

Utilisation encadrée

Il demande ainsi au ministre de l’Agriculture, « de rétablir temporairement l’utilisation de certains néonicotinoïdes de manière très encadrée, visant les seules pratiques qui, comme l’enrobage des semences de betteraves sucrières notamment, ne concernent pas les plantes à fleurs. »

> À lire aussi : Betteraves : Cristal Union veut une dérogation pour les néonicotinoïdes (19/05/2020)