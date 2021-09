Trois objectifs du Varenne sur la gestion de la ressource en eau

Alors qu’un projet de stockage (19 réserves de substitution pour 9,6 millions de m³ d’eau prélevée en hiver) autorisé par l’État soulevait de nombreuses oppositions sur le territoire du Marais poitevin, un projet initié en 2011 a abouti à l’élaboration d’un PTGE.

« Après une médiation engagée par le préfet des Deux-Sèvres, un protocole d’accord a été signé en décembre 2018 », explique Thierry Boudaud, de la Coop de l’eau 79. Celui-ci a ensuite été labellisé sous forme de PTGE. Six mois de concertation « très intense » ont abouti, entre autres, aux points suivants :

• Une réduction du nombre de réserves, ainsi que du volume global du projet (–3 millions de m³) qui « cristallisait une grande partie des débats », note Thierry Chatelain, de la DDT 79.

• Une obligation pour les irrigants (connectés ou non aux réserves de substitution) à réaliser un diagnostic des exploitations et à suivre des formations.

• Des engagements individuels formalisés et contrôlés dans une mutation des pratiques agricoles, sur la thématique de la biodiversité (bandes enherbées, haies…), de l’évolution des pratiques (maintien des prairies, diversification de production, systèmes de cultures innovants…), et de la réduction de l’usage des produits phytos (baisse de l’IFT de l’exploitation, rotation sur 5 ans, engagement dans l’agriculture de conservation des sols…).

Engagement obligatoire

« Pour qu’un irrigant ait accès à l’eau, il doit s’engager, sans quoi il voit progressivement son volume d’eau réduit à zéro au bout de trois ans, précise Thierry Chatelain, de la DDT 79. De la même manière, si les engagements ne sont pas tenus, il peut y avoir une réduction des volumes accordés, avec un pourcentage de baisse qui dépend de la nature du non-respect ».

Thierry Chatelain appelle à faire preuve de prudence et de modestie au sujet de ce PTGE, le projet étant ancré sur un territoire très spécifique (zone humide), donc non transposable en l’état. De plus, il évoque malgré tout des « nouveaux obstacles tous les mois », qui demandent « beaucoup d’énergie ».