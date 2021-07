La gestion de la ressource en eau demande une « approche territoriale »

Le calendrier de constitution des groupes de travail de la thématique 3 du Varenne de l’eau a été présenté lors du webinaire du Cercle français de l’eau. Trois groupes de travail restreints vont être construits autour de chaque sujet composant cette thématique, à savoir : « quelles stratégies d’accès à l’eau pour l’agriculture par une meilleure mobilisation des gisements existants ? », « quelle voie de sécurisation des projets territoriaux de gestion des ressources en eau ? » et « quelle politique d’aménagement pour répondre aux besoins de ressources en eau à l’horizon de 2050.

Ces groupes de travail « cœur » sont composés d’une trentaine d’acteurs au plus près du sujet (représentants de l’État, agences de l’eau, Inrae, représentants agricoles, représentants de l’environnement, collectivité et autres acteurs experts).

« L’objectif du Varenne est de travailler avec un nombre d’acteurs le plus large possible et de laisser la porte ouverte à tout le monde, explique Luc Servant, président de la chambre d’agriculture régionale de la Nouvelle-Aquitaine et coprésident de la thématique 3 du Varenne de l’eau. Donc pour écouter tout le monde, des groupes de travail élargis ont été mis en place. Ils pourront apporter leurs contributions et seront invités en septembre pour s’exprimer. »

Un premier appel à contributions pour les groupes de travail restreints est en cours de réalisation. En juillet, « il y aura aussi un appel à l’ensemble des acteurs qui font partie de groupes élargis qui veulent apporter une contribution et faire remonter leurs propositions. »

« Un questionnaire leur permet d’ores et déjà de donner leur point de vue sur cette thématique 3 », précise Jean Launay, président du Comité national de l’eau et autre coprésident de la thématique 3.

Un lancement plus officiel des chantiers de la thématique 3 aura lieu au début de septembre. Puis des réunions permettront de partager les contributions et de commencer à écrire des propositions. Objectif : arriver à quelque chose de concert d’ici à la fin de l’année 2021.