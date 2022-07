L’Inde va imposer de nouvelles restrictions sur les exportations de farine de blé pour protéger son marché intérieur, a indiqué le jeudi 7 juillet 2022 la Direction générale du commerce extérieur. Les exportations de blé ont déjà été sévèrement réduites en mai pour renforcer les réserves alimentaires nationales, faisant suite aux pénuries mondiales et à la flambée des prix consécutive à la guerre en Ukraine. Le gouvernement fédéral avait obligé les négociants en céréales à obtenir une autorisation administrative avant toute signature de contrat d’exportation.

Maintenir la qualité

La Direction générale du commerce extérieur prévoit désormais que les exportateurs de farine de blé devront obtenir une approbation préalable du gouvernement, destinée à préserver la qualité et les prix intérieurs.

« Les perturbations de l’approvisionnement mondial en blé et en farine de blé ont suscité l’arrivée de nombreux nouveaux acteurs et entraîné des fluctuations de prix et de possibles problèmes de qualité », justifient les autorités dans un avis publié le mercredi 6 juillet 2022, ajoutant : « Il est donc impératif de maintenir la qualité des exportations de farine de blé » du pays.

Baisse de la récolte cette année

L’Inde est le deuxième producteur mondial de blé après la Chine, mais ce n’est pas un acteur majeur du marché mondial du blé. La moitié de ses exportations de 2021 était destinée à son voisin le Bangladesh. Toutefois, la première vague de restrictions en mai avait fait réagir les marchés en participant à la hausse des prix mondiaux du blé. Sur le marché intérieur, des observateurs affirmaient que les prix du blé avaient baissé de 3 à 8 % selon les marchés.

L’an dernier, le pays de près 1,4 milliard d’habitants avait bénéficié d’une récolte assez exceptionnelle, produisant 109 millions de tonnes de blé, dont environ sept millions de tonnes ont été exportées. Cette année, un épisode de forte canicule en mars et avril a entraîné une baisse d’environ 5 % de la récolte indienne de blé, faisant craindre des pénuries sur le marché intérieur.

