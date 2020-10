Selon les dernières estimations du ministère de l’Agriculture, publiées le 13 octobre 2020, la production française de blé tendre baisserait de 10,4 millions de tonnes (Mt) en un an, et atteindrait 29,2 Mt avec un rendement moyen de 68,6 q/ha (soit −3,5 % par rapport à la moyenne quinquennale). « Elle serait donc inférieure de 26,2 % au niveau de 2019 et de 18,4 % à la moyenne de 2015 à 2019 », précise l’organisme.

La récolte de blé dur, dont les surfaces évoluent peu, serait en baisse de 17,7 % sur un an, avec un rendement s’établissant à 51,6 q/ha (−4,9 % par rapport à la moyenne quinquennale). La production d’orges serait, quant à elle, en chute de 23,3 % sous l’effet d’un recul important des rendements (53,2 q/ha contre 70,7 q/ha en 2019).

Le rendement du maïs grain, y compris semences, passerait de 86,2 q/ha en 2019 à 83,2 q/ha en 2020 pour une récolte de 13,8 Mt.

Jaunisse sur betteraves : −15% des rendements

La récolte de betteraves industrielles est « la plus faible depuis 2008 », à 30,5 Mt. Cela représente une baisse de 19,8 % sur un an. « Les surfaces baissent de 6 % (−26 000 hectares) à 421 000 hectares, et le rendement recule nettement à 72,5 t/ha (−15 % sur un an) dans un contexte de forte progression de la jaunisse », précise le ministère.

En revanche, l’organisme souligne une hausse de production en pomme de terre de conservation et de mi-saison, à +4,7% sur un an (−0,6% par rapport à la moyenne quinquennale). Le rendement moyen est estimé à 43,3 t/ha.

Nette augmentation de la récolte en tournesol

Alors que la production de colza baisse de 6,6 % en un an, le tournesol enregistre une nette hausse (+27,5% sur un an, et +27,2 % par rapport à la moyenne de 2015 à 2019), grâce à une augmentation des surfaces (+170 000 ha) faisant suite aux difficultés d’implantation des cultures d’hiver. « Le rendement, revu à la baisse à 21,4 q/ha, est proche de celui de 2019. Il est inférieur à la moyenne olympique qui s’établit à 21,9 q/ha », complète le ministère. Les volumes de soja récoltés sont en hausse (+4,4 % sur un an) et s’expliquent par une hausse des surfaces spécifiques (+14,2 %).

« La production de protéagineux baisserait de 11,3 % sur un an et de 7,9 % par rapport à la moyenne de 2015 à 2019. Les surfaces augmentent de 28,1 %, mais les rendements diminuent à 25,7 q/ha contre 37,1 q/ha l’an dernier. La production de pois protéagineux serait en baisse de 12,2 % par rapport à 2019. En féveroles, elle diminuerait de 11,4 % sur un an », ajoute le ministère.

L’Allemagne devient le premier producteur européen de colza

En Europe, Agreste note un « recul généralisé des productions, à l’exception du colza ». Ainsi, la moisson de blé tendre baisse de 12 %, conséquence du recul en France et en Roumanie. Également touchés : le blé dur (−3,7 %), l’orge (−1 %), le maïs (−10,9 %), le tournesol (-3,1%). En revanche, le colza enregistre une hausse de production de 2,3%, « grâce en particulier à une forte progression de l’Allemagne (+24,3 % en un an) qui devient le premier producteur européen devant la France », précise le ministère.