Changement climatique

Les trois chantiers du Varenne agricole de l’eau

réservé aux abonnés

8 h

L’accès aux ressources en eau mobilisables est l’un des trois axes du Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique. © Jean-Bernard Nadeau

Lancé le 28 mai 2021 par Julien Denormandie et Bérengère Abba, le Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique s’articule autour de trois axes : la gestion des risques climatiques, l’adaptation de l’agriculture aux stress et enfin les ressources en eau.