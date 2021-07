Dans un communiqué de presse en date du 30 juin 2021, huit organisations apicoles et environnementales (1) dont l’Union nationale de l’apiculture française (Unaf), invitent les citoyens à une « mobilisation urgente » pour la protection des pollinisateurs, en participant à la consultation publique ouverte jusqu’au 20 juillet 2021.

Après avoir rappelé les étapes clés de la construction du plan pollinisateurs et du projet d’arrêté relatif à la protection des abeilles et des autres insectes pollinisateurs, le collectif a souligné l’insuffisance des mesures prises et il fait des propositions.

Deux conditions indispensables pour la sauvegarde des abeilles

Selon les huit organisations, l’autorisation de traiter 2 heures avant le coucher du soleil doit impérativement prendre en compte deux notions :

La température extérieure maximale, puisque les abeilles et autres pollinisateurs sortent et butinent les fleurs à partir de 12°C ;

L’absence des abeilles et autres pollinisateurs, qui ne figurent plus dans le projet d’arrêté.

Une nouvelle définition des zones de butinage décevante

Dans le projet d’arrêté en consultation, la définition des zones de butinage a été complétée :

« Les utilisations de produits sur les zones de butinage sont celles visant à traiter spécifiquement ces zones, indépendamment de l’utilisation sur les cultures en production. »

Cette définition « réinstaure la situation prévue par l’arrêté abeilles de 2003 et ne présente donc aucune amélioration pour la protection des pollinisateurs dans ces zones », souligne ainsi le collectif, qui déplore aussi une évaluation des risques non systématique et des délais de saisie de l’Anses (2) trop longs.