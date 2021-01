Les perspectives d’exports du blé tendre français s’élargissent

Des restrictions d’export en Russie

La Russie connaît une flambée de ses prix intérieurs. « Il est apparu nécessaire aux autorités russes de calmer un peu la tension en limitant les exportations », explique Marc Zribi, chef de l’unité Grains et sucre de FranceAgriMer.

Cela passera par la mise en place de quotas à l’exportation de 17,5 Mt en céréales entre le 15 février et le 30 juin 2021, et par la mise en place d’une taxe à l’exportation. Celle-ci s’élève à 25 €/t dans la limite du contingent, et elle est majorée de 50 % au-delà. « Des discussions sont en cours pour la porter à 50 €/t, ce qui ajoute de l’incertitude », note Marc Zribi.

« Si ces taxes sont bien mises en place à des niveaux aussi dissuasifs, on peut prétendre à reprendre des parts de marché sur l’Afrique de l’Ouest par exemple », estime-t-il. Il note toutefois un facteur limitant : la faible récolte de 2020.