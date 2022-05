Le Comité d’anticipation et de suivi hydrologique a établi une cartographie des risques de sécheresse à la fin de l’été 2022 sur le territoire national. Certaines régions pourraient être particulièrement touchées. Les restrictions d’usages, si nécessaires, sont et seront déployées à l’initiative des préfets.

Le 18 mai 2022, le Comité d’anticipation et de suivi hydrologique (Cash) s’est réuni pour faire le point sur la situation de sécheresse en France.

Une cartographie des risques, publiée le 19 mai 2022, « montre que l’été 2022 pourrait être marqué par des étiages ou des baisses de nappes marquées sur la totalité du territoire », alerte le Comité, appelant néanmoins à la vigilance quant à l’utilisation de ces résultats indicatifs.

« Les Régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, le nord de la Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire pourraient être particulièrement touchées », ajoute-t-il.

Restrictions d’usage de l’eau

Le Comité souligne la nécessité d’anticiper les mesures pour la préservation de la ressource en eau et de « veiller aux enjeux d’accès à l’eau potable et de salubrité publique tout en restant attentif aux enjeux des activités agricoles et énergétiques. » Les restrictions d’usages éventuelles, déclenchées par les préfets, sont disponibles et consultables sur le site Propluvia.

« Face à la sécheresse, économiser l’eau doit être l’affaire de tous. En période de sécheresse, soumis ou non à des mesures de restrictions, chacun d’entre nous peut agir », insiste le Comité.

