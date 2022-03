Pour Terres Inovia, Terres Univia et la Fop, l’augmentation des surfaces de tournesol en France, avec une optimisation de la conduite de la culture, permettraient de compenser en partie l’impact de la guerre en Ukraine. Ses faibles besoins en engrais et en eau sont aussi un avantage, dans le contexte de la hausse des prix des matières fertilisantes et du changement climatique.

Dans un communiqué diffusé le 22 mars 2022, Terres Inovia, Terres Univia et la Fop (1) encouragent l’augmentation des surfaces de tournesol en France. Pourquoi ? À cause de la guerre en Ukraine qui impacte les marchés de la graine, de l’huile et du tourteau, ainsi que des enjeux de souveraineté protéique au niveau national et européen.

« Une hausse des surfaces de tournesol en France […] accompagnée d’une optimisation de la conduite de la culture compenserait, pour partie et en attente de la reprise de flux commerciaux normaux avec nos partenaires ukrainiens, la perte liée à la réduction voire l’arrêt des importations sur notre territoire d’huile et de tourteaux de tournesol en provenance d’Ukraine », affirment les trois acteurs de la filière des oléoprotéagineux.

Une culture aux multiples atouts

La filière rappelle les bons résultats technico-économiques du tournesol en 2021 et la dynamique de rendement et de surface engagée ces dernières années. Elle mise sur plusieurs atouts de la culture pour que cette tendance se poursuive sur la prochaine récolte :

De faibles besoins en azote : « les apports d’azote en végétation, avant le stade 14 feuilles du tournesol, sont aussi bien ou mieux valorisés selon les années que les apports au semis » précise-t-elle.

: « les apports d’azote en végétation, avant le stade 14 feuilles du tournesol, sont aussi bien ou mieux valorisés selon les années que les apports au semis » précise-t-elle. Une exigence moyenne en potasse et faible en phosphore . Il est néanmoins rappelé que ce poste ne doit pas être négligé et qu’une analyse de sol peut être requise si une impasse est envisagée.

et faible en . Il est néanmoins rappelé que ce poste ne doit pas être négligé et qu’une analyse de sol peut être requise si une impasse est envisagée. Une culture qui valorise de faibles quantités d’eau. « Selon les situations, 1 à 3 tours d’eau de 35 à 40 mm chacun suffisent pour la culture et permettent une amélioration significative de la marge ».

La filière affirme enfin son engagement pour optimiser et sécuriser la culture de tournesol, au travers notamment du plan d’action et de développement Téo, qui « vise à consolider le tournesol dans les bassins de culture historiques et à redéployer cette culture dans les bassins de l’est et du nord de la France ».

Charlotte Salmon