Le 21 avril 2022, le Conseil international des céréales (CIC) a publié ses premières estimations de production et de consommation mondiales de céréales et de soja pour 2022-2023. Le bilan mondial pour 2021-2022 a également été mis à jour.

Baisse des stocks mondiaux en 2022-2023

Les premières projections pour la campagne de 2022-2023 ont été établies de manière « particulièrement provisoire » dans le contexte de la guerre en Ukraine, précise le CIC. La production mondiale de céréales est pour le moment estimée à 2 275 millions de tonnes, soit une baisse de 13 millions de tonnes sur un an, du fait du maïs, du sorgho et du blé.

« Malgré les prévisions d’une croissance plus lente que la moyenne des utilisations d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires, liée à des prix potentiellement élevés et au rationnement de la demande qui en résulte, la consommation mondiale devrait atteindre un nouveau sommet », signale le CIC. En effet, elle est estimée à 2 302 millions de tonnes (+21 millions de tonnes) et les stocks de la fin de la campagne à 581 millions de tonnes (–26 millions de tonnes).

Pour 2021-2022, la production mondiale de céréales est relevée de 3 millions de tonnes (à 2 287 millions de tonnes) par rapport au mois de mars, « presque entièrement en raison d’une estimation révisée de la récolte de maïs du Brésil », indique le CIC. Il s’agit donc d’une progression de 3 % d’une année sur l’autre. Les utilisations totales progressent de 4 millions de tonnes par rapport au mois de mars, à 2 281 millions de tonnes.

Production de soja en hausse en 2022-2023

En soja, la production mondiale pour 2022-2023 serait pour le moment attendue en hausse de 10 % par rapport à la campagne précédente, à 383 millions de tonnes. Les tendances sont les mêmes pour les utilisations et les stocks de fin de campagne, respectivement à 373 et 54 millions de tonnes

La production de 2021-2022 est amoindrie de 1 Mt d’un mois sur l’autre à 349 millions de tonnes, soit une diminution de 5 % par rapport à la campagne précédente. « Reflétant les baisses des transformateurs de l’Asie et de l’Amérique du Sud en particulier, l’utilisation mondiale devrait diminuer de 2 % en glissement annuel, les stocks devant également se contracter fortement », ajoute le CIC.