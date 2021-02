Bourse de Chicago

Le blé se replie au lendemain de sommets



Le cours du principal contrat de blé coté à Chicago a reculé jeudi 25 février 2021 après avoir atteint la veille des niveaux plus vus en six ans et après des ventes hebdomadaires à l’étranger décevantes. Le soja et le maïs ont aussi reculé.