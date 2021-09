Bourse de Chicago

Le blé, le maïs et le soja plombés par le pétrole et le dollar

5 h

Les cours du blé, du maïs et du soja ont terminé la séance en baisse à la Bourse de Chicago le 28 septembre 2021. © GFA

Les cours du blé, du maïs et du soja se sont repliés le mardi 28 septembre 2021, pénalisés par la baisse du prix du pétrole et la remontée du dollar. Les bons chiffres des récoltes et des semences ont achevé de plomber la séance.