Blé, maïs

La guerre en Ukraine a rebattu les cartes des marchés céréaliers

réservé aux abonnés

3 h

En mer Noire, les exportations de matières premières agricoles sont bloquées. Les importateurs cherchent à s’approvisionner sur d’autres marchés. © Cédric Faimali/GFA

La guerre en Ukraine bouleverse totalement les marchés des matières premières agricoles, et notamment ceux du blé et du maïs. FranceAgriMer a revu en nette hausse ses estimations d’exportations françaises et à la baisse les stocks de fin de campagne.