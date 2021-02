Pour l’Académie des sciences, il faut «moins de phyto pour plus d’insectes »

Les dernières études au sujet du déclin des insectes auront certainement mis la puce à l’oreille. Si ce n’est pas le cas, l’Académie des sciences, elle, a alerté sur la problématique dans un récent avis, publié le 26 janvier 2021, où elle estime que cette érosion « représente une grave menace pour nos sociétés ».

Elle recommande à ce titre cinq mesures à adopter urgemment.

Cinq mesures pour préserver les insectes

Suivre les populations Le lancement de programmes de suivi des insectes dans différents écosystèmes permettant de préciser l’évolution à long terme des populations, ceci à l’aide de nouvelles technologies et en référence aux collections muséales. Réduire les phytosanitaires Une réduction significative de l’usage des pesticides pour conduire à terme à leur remplacement intégral par d’autres méthodes de lutte, par exemple celles fondées sur l’agroécologie. Maintenir les milieux La limitation de la conversion des milieux, non seulement en préservant et en restaurant la complexité des habitats naturels mais aussi en restreignant le développement de nouveaux élevages ou de nouvelles cultures (par exemple certains sojas) qui contribuent à la conversion. Lutter contre le déréglement climatique La lutte contre le dérèglement climatique et contre les espèces exotiques envahissantes. Communiquer sur les insectes La revalorisation de l’image et de l’importance des insectes au bénéfice de la Nature et de l’Humanité à travers l’engagement indispensable de la société civile.

Les insectes assurent un service essentiel

L’institution rappelle en effet que : « les insectes constituent un des groupes d’organismes les plus importants et les plus diversifiés. Présents dans tous les écosystèmes terrestres et comportant plus d’un million d’espèces, ils assurent des services essentiels comme la pollinisation, le recyclage de la matière organique et une participation à la plupart des réseaux alimentaires. L’ensemble de ces services représente une valeur monétaire de plusieurs centaines de milliards d’euros à l’échelle mondiale ».