La réhomologation des néonicotinoïdes est illégale, selon des ONG

Faisant suite au conseil de surveillance sur les néonicotinoïdes, qui s’est réuni le vendredi 22 janvier 2021, Agir pour l’environnement et Générations futures dénoncent « un véritable passage en force » des réautorisations des traitements de semences avec le Gaucho et le Cruiser sur betteraves sucrières.

> À lire aussi : Le retour de l’imidaclopride et du thiaméthoxame en consultation (05/01/2021)

« En l’absence de mesures proportionnées, ciblant des territoires précis, fondées sur des données récentes quant à la réalité de la menace », les deux ONG annoncent étudier toute voie de recours afin « de faire annuler une décision de réautorisation précipitée et fondée sur des données lacunaires ». Elles se réservent ainsi « le droit de saisir le Conseil d’État afin de faire annuler une décision manifestement illégale au regard de l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009. »

Rapport de l’Anses manquant

« Alors même que l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) n’a pas encore remis son rapport sur les alternatives aux néonicotinoïdes, il est pour le moins scandaleux qu’une nouvelle fois, le gouvernement prenne une décision sans que celle-ci soit fondée par des données scientifiques incontestables », estiment ainsi les deux ONG. Elles jugent en effet que les documents supposés justifier la réautorisation des insecticides « tueurs d’abeilles » sont approximatifs et incomplets.

« Les dernières données météorologiques invalident ainsi l’hypothèse d’un hiver 2021 doux, et laissent prévoir de possibles périodes froides qui pourraient fortement réduire les risques sanitaires pour les betteraves, complètent-elles encore. Le bilan de la campagne de 2020 apporte la démonstration que l’impact de la jaunisse est d’autant plus important que la taille de la surface ensemencée en betterave est grande, et que toutes les régions de cultures ne sont pas impactées au même niveau. Pourtant, rien n’est envisagé pour modifier les pratiques agronomiques dès 2021 et ainsi éviter d’utiliser des substances extrêmement toxiques. »

Liste des espèces possibles après betteraves modifiée

« Pire, le gouvernement propose de réautoriser nationalement les insecticides de la famille des néonicotinoïdes et ce quelle que soit la pression virale locale. De plus, le conseil de surveillance a même cédé à la demande des planteurs d’anticiper le retour de certaines cultures attractives pour les abeilles après la betterave traitée, malgré l’avis de l’Anses », juge Agir pour l’environnement et Générations futures.

> À lire aussi : Quelles cultures semer après des betteraves traitées (06/01/21)