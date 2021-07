L’Aisne, les Ardennes, la Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Doubs et le Jura sont encore placés en vigilance orange pour crue ou pluie-inondation ce jeudi 15 juillet 2021 à 18 h 00.

« Nouvel épisode fortement pluvieux, inhabituel pour la saison » dans dix départements situés dans le quart nord-est du pays, alerte Météo-France ce 15 juillet 2021. « Le caractère préoccupant est qu’il intervient 24 heures après un épisode pluvieux déjà conséquent, sur des sols saturés, accentuant les phénomènes de ruissellement. »

L’Aisne, les Ardennes, la Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin sont concernés par l’alerte orange crue jusqu’à vendredi 16 juillet 16 heures. Quant au Doubs et au Jura, ils sont placés en vigilance orange inondation jusqu’à ce jeudi 15 juillet 22 heures, avant de repasser en alerte jaune cette nuit.

> Retrouvez votre météo personnalisée sur Lafranceagricole.fr

L’intensité va diminuer progressivement

Malgré des intensités plus faibles, les départements du Jura et du Doubs sont maintenus en vigilance orange. Pour ces deux départements, il est attendu en moyenne 5 à 10 mm localement autour de 15 mm ou 20 mm, entre l’heure d’émission du présent bulletin et le début de nuit.

Sur l’ensemble de l’épisode, entre mercredi soir et jeudi soir, les cumuls sont conséquents, compris globalement entre 50 et 70 mm sur ces départements en vigilance orange, et localement jusqu’à 80 ou 90 mm. Ces cumuls représentent de 3 semaines à 1 mois de pluie.

Facteur aggravant : cet épisode fait suite à un précédent épisode conséquent qui a déjà touché la Franche-Comté mardi (40 à 70 mm de pluie en 24 heures). Les sols sont donc déjà saturés en eau et des coulées de boue sont possibles dans les secteurs en pente.