La neige et les mois de sécheresse laissent place au redoux et aux précipitations, prévoit Météo-France pour ce mercredi 8 mars 2023.

Alors qu’au début du mois des arrêtés de restriction d’eau ont été pris, Météo-France annonce le retour des précipitations sur une large partie du territoire ce 8 mars 2023. Ce matin, une perturbation traversait le pays et donnait de la neige du Nord-Pas-de-Calais jusqu’au nord de la Lorraine, laissant place progressivement à la pluie et au redoux.

Après la neige, place à la pluie

À l’exception des rivages méditerranéens où le temps reste sec et ensoleillé aujourd’hui, partout ailleurs il pleut sous des vents de sud-ouest assez forts avec des rafales autour de 70 km/heure. Elles atteignent 110 km/heure sur la pointe du Cotentin cet après-midi et 90 à 110 km/heure sur les caps Corse.

À noter qu’en matinée ces pluies sont soutenues essentiellement au nord de la Seine et vers le Lot. En journée, les précipitations vont du Cotentin vers les frontières nord, comme de la Bretagne vers les Charentes, le nord de la Gironde et le Cantal.

Je n’étais plus habitué à regarder le pluviomètre 15mm��

De la pluie pour tous #secheresse#FrAgTw

Et chez vous ☔️ ? pic.twitter.com/Zvn2rEW6LH — Guillaume LE POGAM ������������ (@LePogamGuillaum) March 8, 2023

Des températures douces pour la saison

Pour les températures minimales, Météo-France ne prévoit pas plus de 0 à 3°C le long des frontières nord et de 4 à 10°C partout ailleurs. Pour les maximales, les températures sont douces pour la saison avec 12 à 17°C du nord au sud et jusqu’à 19 ou 20°C le long du piémont Pyrénéen.

Localement, les températures maximales attendues ce mercredi 8 mars sont de 12°C à Brest, 14°C à Paris, 12°C à Lyon, 20°C à Biarritz, 11°C à Cherbourg, 14°C à Tours, 15°C à Clermont-Ferrand, 19°C à Perpignan, 13°C à Rennes, 12°C à Nancy, 14°C à Limoges, 17°C à Marseille, 14°C à Nantes, 13°C à Strasbourg, 17°C à Bordeaux, 18°C à Nice, 3°C à Lille, 13°C à Dijon, 20°C à Toulouse et 17°C à Ajaccio.