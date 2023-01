De fortes pluies entraînant d’importants cumuls continuent de concerner le sud de l'Aquitaine. Météo-France maintient seize départements en alerte orange pour des risques de pluie-inondation, vagues-submersion et neige-verglas, soixante-douze autres sont en jaune.

Mardi 17 janvier 2023 à 16h30, plus que seize départements sont maintenus en vigilance orange pour pluie-inondation, vagues-submersion ou neige-verglas par Météo-France. Soixante-douze autres restent placés en alerte jaune.

© Météo-France - Météo-France maintient seize départements en vigilance orange et 72 en jaune ce mardi 17 janvier 2023 à 16 heures.

Attention aux cumuls de pluie

Météo-France a enregistré des cumuls de pluie de 40 à 60 millimètres depuis hier soir, lundi, sur les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Ces deux départements sont toujours placés en vigilance orange pluie-inondation. La Corse est en revanche sortie de l'alerte orange.

La neige est arrivée sur les Alpes, sur une partie du Massif central et dans le nord-est de la France. Les douze départements concernés par la vigilance orange neige-verglas : Haut-Rhin, Territoire de Belfort, Vosges, Haute-Saône, Doubs, Côte-d’Or, Yonne, Haute-Marne, Ain, Savoie, Haute-Savoie et Cantal.

Une puissante houle venue du Sud-Ouest a atteint la façade ouest de la Corse et le littoral occidental du Var, qui sont tout deux maintenus en vigilance orange pour vagues-submersion. En Corse du Sud, le golfe d'Ajaccio sera particulièrement vulnérable, ainsi que les baies de Bandol et Sanary dans le Var.

Quelle évolution ?

Quant aux pluies, de forts cumuls sont attendus dans la nuit de ce mardi à mercredi. Le sud des Landes, le Pays basque et les plaines béarnaises sont principalement concernés.

Du côté de la neige, de nouvelles chutes de neige sont à prévoir dans le Cantal ce mardi soir, le cumul total atteignant vingt à trente centimètres par endroits. Elles seront accompagnées de congères avec des rafales de vent de 80 à 90 km par heure. Sur les Alpes du Nord, seulement quelques centimètres supplémentaires tomberont ce soir. Et sur le nord-est, la perturbation neigeuse actuelle va donner trois à cinq centimètres, et jusqu'à dix centimètres localement au-dessus de 400 mètres d'altitude.

Du côté des vagues, elles s'amortiront progressivement par l'ouest dans la nuit de ce mardi à mercredi. Le maximum d'intensité est attendu en cette fin de journée et ce mardi soir pour le Var, et entre cet après-midi et mercredi matin pour la Corse-du-Sud. Sur les Alpes-Maritimes, le secteur de Nice à Menton sera particulièrement concerné par de forts déferlements et des franchissements, notamment ce mardi soir.