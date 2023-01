Comme cela avait été évoqué dès la semaine dernière, la chasse voit ses règles de sécurité renforcées. Dans un communiqué de presse difusé ce 9 janvier 2023, le gouvernement dégage trois axes principaux.

C’est officiel. Lors d’un déplacement ce lundi 9 janvier 2023 à Dry, près d’Orléans, la secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie Bérangère Couillard a confirmé les mesures prises pour "tendre vers le zéro accident" à la chasse. Dans un communiqué de presse, le gouvernement révèle les trois axes "identifiés comme permettant d’améliorer la situation".

1. Renforcement de la formation des chasseurs

La loi de 2019 qui impose une formation décennale à chaque chasseur sera complétée par "un volet pratique". En ce sens, un chasseur sur deux sera formé d’ici 2025. Par ailleurs, un chasseur sur cinq sera également formé d’ici à 2025 au rôle de responsable de battues pour éviter les accidents et favoriser le dialogue avec les passants.

2. Amélioration des règles de sécurité

Les bonnes pratiques des règles actuelles de sécurité seront généralisées, telles que le respect de l’angle de tir des 30 degrés ou le port généralisé des gilets fluos. À cela s’ajoutent la création d’un délit d’alcoolémie et l’interdiction de la pratique de la chasse sous l'emprise de stupéfiants. Le gouvernement précise que des audits de sécurité des zones sensibles seront réalisés et la promotion des techniques de chasse les plus sûres sera poursuivie.

3. Création d’une application entre chasseurs et promeneurs

Les zones de chasse seront recensées et rendues publiques grâce à une application numérique pour "mieux informer les usagers de la nature". La plateforme centralisera les informations et sera en open data pour faciliter les échanges avec les applications existantes déjà utilisées par le grand public.

Pour garantir son efficacité, le gouvernement précise que la déclaration de chasses collectives sera obligatoire et que les panneaux d’annonce des battues seront standardisés pour qu’ils soient correctement utilisés et compris. Enfin, dans les territoires faisant partie de l’association communale de chasse agréée (Acca), le planning annuel sera communiqué à l’ensemble des résidents de la commune dès septembre 2023.