Le texte révise l’attribution d’indemnités en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail pour les pluriactifs qui sont à la fois non-salariés agricoles et salariés à l’extérieur (article 94). Si la maladie ou l’accident a pour origine l’activité agricole, il est désormais possible de cumuler l’assurance Accidents du travail des exploitants agricoles (Atexa) versée par la MSA et l’indemnité versée par la MSA ou la CPAM au titre du régime social couvrant l’activité salariée.

Rente d’incapacité

La loi (article 94) améliore la rente pour les non-salariés pluriactifs et les collaborateurs, aides familiaux et enfants de plus de 14 ans, en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle (AT-MP). Ceux-ci pourront bénéficier de la couverture dès 30% d’incapacité permanente, et non plus en cas d’incapacité totale selon les motifs du projet de loi.