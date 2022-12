La Commission européenne a officiellement lancé, le 9 décembre 2022, l’alliance européenne pour l’industrie solaire photovoltaïque afin que l’Europe retrouve son indépendance énergétique.

"Le déploiement massif et rapide des énergies renouvelables est au cœur du plan REPowerEU, l’initiative de l’Union européenne (UE) visant à mettre un terme à sa dépendance à l’égard des combustibles fossiles russes." C’est pour cette raison que la Commission européenne a officiellement lancé le vendredi 9 décembre 2022, une alliance européenne pour l’industrie solaire photovoltaïque.

L’objectif est de mettre sur le réseau plus de 320 gigawatts (GW) d’énergie solaire photovoltaïque d’ici à 2025, soit plus de deux fois la production actuelle de l’Union européenne, et près de 600 GW d’ici à 2030. Ainsi, "ces capacités supplémentaires concentrées en début de période remplaceront la consommation de 9 milliards de m³ de gaz naturel par an d’ici à 2027", a souligné la Commission.

Faciliter et coordonner les projets

Cette alliance européenne vise à faciliter l’expansion d’une chaîne de valeur solaire industrielle résiliente dans l’Union européenne en accélérant par exemple l’octroi de permis pour les énergies renouvelables. Réunissant des acteurs industriels, des instituts de recherche, des associations de consommateurs et d’autres parties prenantes intéressées, elle a pour but "de recenser et de coordonner les possibilités d’investissement, les réserves de projets ainsi que les portefeuilles de technologies, et d’ouvrir des voies vers la mise en place d’un écosystème pour l’industrie solaire en Europe."